Calciomercato Juventus, boom Dybala: “Ha già l’accordo con un altro club”

Paulo Dybala e la Juventus sembravano destinati ormai a restare insieme, la firma sul rinnovo era imminente: la volontà c’è, ma all’interno del club qualcuno ha dei dubbi

Paulo Dybala resta l’unica vera luce all’interno della Juventus. La squadra di Allegri non gioca bene, ha poca qualità in mezzo al campo e l’argentino è il top player bianconero in quel senso. Per questo, quando manca la Joya in campo si sente e i problemi della Juve negli ultimi mesi sono stati anche collegati alle condizioni del numero 10.

Di Dybala si è parlato tanto anche in chiave calciomercato, soprattutto per il contratto in scadenza a giugno 2022. La firma sul rinnovo è stata una vera e propria telenovela, che dura ormai da mesi, quasi anni. La Premier League sembrava aspettarlo a braccia aperte, doveva rientrare nel maxi-affare con il Manchester United nello scambio con Lukaku che doveva andare alla Juventus. Tutto saltato proprio per il mancato accordo tra i Red Devils e l’argentino, che poi è stato cercato con insistenza dal Tottenham ma anche in quel caso non è stata trovata la quadra sulle cifre.

Dybala, il presidente piccoli azionisti Juventus: “Ha già un accordo con un altro club”

L’addio comunque sembrava a un passo, poi è risbocciato l’amore, la Juventus e Dybala hanno fatto riemergere il loro amore e allora sono partite le trattative per il rinnovo fino a una firma attesa nelle scorse settimane. Il club bianconero è stato poi alle prese con un caos dietro l’altro, in campo e non solo, lo stesso numero 10 ha ammesso che al momento la società deve risolvere prima altre questioni. Dunque il futuro insieme della Juve e di Dybala non è apparentemente in discussione anche se tra pochi giorni ormai sarà sostanzialmente libero di firmare con chi vuole.

Ma c’è comunque chi non è convinto. Paolo Aicardi, Presidente dell’Associazione Piccoli Azionisti della Juventus F.C. SpA., a tal proposito ha parlato a ‘Top Calcio 24’, trasmissione di ‘TeleLombardia’: “Per me Dybala ha già un accordo con un altro club all’estero per la prossima stagione e lascerà la Juventus a costo zero. Non escludo nemmeno che possa finire in America o negli Emirati Arabi, come accadde qualche anno fa per Giovinco. Sono giocatori che pensano prima di tutto ai soldi”.