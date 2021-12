Calciomercato Juventus, cessione già decisa | “Via a gennaio, è sicuro”

La Juventus è all’alba di una possibile rivoluzione sul calciomercato. I bianconeri potrebbero presto dire addio a un calciatore

La Juventus studia scenari e prospettive sul calciomercato di gennaio, già con le idee piuttosto chiare su chi potrebbe partire e chi arrivare nelle prossime settimane.

Un calciatore che ha deluso le aspettative negli ultimi mesi è stato Arthur. Il centrocampista è arrivato nello scambio con Miralem Pjanic, ma non ha mai inciso realmente. Colpa dei problemi fisici che per mesi l’hanno costretto ai box, ma anche di qualche errore di troppo che, soprattutto nella scorsa stagione, ne ha limitato l’ascesa. Neanche con Massimiliano Allegri, però, l’ex Barcellona è riuscito a imporre la sua qualità e, dunque, già nel calciomercato di gennaio, l’addio potrebbe concretizzarsi. E un nuovo estimatore potrebbe cambiare tutto per il destino del calciatore, pronto a una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, Arthur e l’approdo in Premier: addio immediato

Il destino di Arthur potrebbe presto incrociarsi con quello di Mikel Arteta. Come riporta ‘Four four two’, il tecnico avrebbe puntato il calciatore in uscita dalla Juventus, in modo tale da avere un profilo di maggiore qualità in mezzo al campo. L’obiettivo è di alzare notevolmente il livello della manovra e con un calciatore più associativo e che possa migliorare il possesso palla. Vedremo, dunque, se l’opzione Arsenal diventerà sempre più calda nelle prossime settimane, ma il futuro di Arthur pare in ogni caso segnato.

Il giornalista Luca Momblano ne ha parlato, infatti, ai microfoni di ‘top calcio 24’ ed esprimendosi con grande sicurezza su quale sarà lo scenario per il mediano brasiliano: “Arthur andrà sicuramente via dalla Juventus a gennaio, vedremo se in prestito o a titolo definitivo”. Insomma, da sciogliere solo i dubbi relativi alla formula ma la storia tra Arthur e la Juve sembra già essere arrivata ai titoli di coda. E con il richiamo della Premier League che è sempre più attuale e potrebbe rappresentare la svolta decisiva per la carriera di un calciatore che ha bisogno di ritrovare se stesso e la sua continuità.