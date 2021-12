Calciomercato, regalo ad Allegri: ha accettato la Juventus

La Juventus fiuta un grande colpo sul calciomercato. Il ragazzo ha già accettato la destinazione bianconera: ecco tutti i dettagli

La Juventus e il calciomercato, nei prossimi mesi tante cose potrebbero succedere, in modo da completare, anzi ristrutturare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

In particolare, un talento che tanto bene potrebbe fare con il tecnico livornese è Marco Asensio. Il trequartista ha mostrato a corrente alternata grandissime qualità con la maglia del Real Madrid, ma nel corso degli anni non è riuscito a diventare un titolare indiscusso. Anche con Carlo Ancelotti la musica non è cambiata. In questa stagione, lo spagnolo ha messo a referto diversi gol e assist, ma senza riuscire a imporsi nello scacchiere del tecnico ex Milan e Juventus. Una situazione che potrebbe portare a un addio al termine della stagione e i bianconeri da diversi anni sono accostati al ragazzo. Un profilo che sarebbe in grado di offrire moltissimo alla Juventus: imprevedibilità palla al piede e soluzioni balistiche estremamente interessanti, come sa anche l’Inter, visto gli ultimi avvenimenti in Champions League. E ora il calciomercato che potrebbe cambiare non poco nel destino dello spagnolo e della Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Asensio: il calciatore accetta la destinazione

Il futuro di Asensio si intreccia, dunque, con quello della Juventus e nei prossimi mesi la situazione potrebbe diventare sempre più calda. Il calciatore rappresenterebbe un interprete quasi ideale per Allegri e, secondo quanto riporta ‘El Nacional’, accetterebbe la destinazione bianconera. Entrando più nello specifico, il trequartista direbbe di sì alla Vecchia Signora al termine della stagione. Aspetterebbe solo di sapere se i bianconeri si qualificheranno o meno per la prossima Champions League. Un colpo che potrebbe presto avvicinarsi per la Juventus e che per forza di cose cambierebbe il centrocampo e la fase offensiva bianconera, dal punto di vista tecnico e non solo. Ma anche per il ragazzo potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la sua carriera, dato che la Juventus gli garantirebbe un posto da titolare assoluto e quindi un risalto ancora maggiore rispetto al Real.