Juventus ai ripari, non solo Pogba: deciso un altro grande ritorno

La Juventus è tornata nella corsa Champions League, ma a gennaio ha senza dubbio bisogno di rinforzi: deciso il ritorno di un grande ex

La Champions League è l’unico grande obiettivo stagionale della Juventus. Lo scudetto è praticamente sfumato dopo una manciata di giornate, poi anche il quarto posto si è sensibilmente allontanato soprattutto per il momento d’oro dell’Atalanta che ha scalato la classifica fino alla zona scudetto.

In alto, però, hanno frenato sia il Milan che il Napoli perdendo diversi punti nelle ultime giornate, avvantaggiando sicuramente l’Inter balzata in pole ma anche chi dalle retrovie può tornare a sperare nella Champions. La Roma ieri ha riaperto tutto per lei ma anche per la Juventus, invece vittoriosa a Bologna. La distanza dai primissimi posti, in realtà, c’è ancora ma cinque o sei punti sono senza dubbio recuperabili, soprattutti considerando che i bianconeri – almeno in teoria – possono solo crescere. Difficile fare peggio di quanto visto con Empoli, Fiorentina o Venezia. Allegri può quindi tornare a vedere uno spiraglio di luce, nonostante qualche infortunio pesante come Chiesa e Danilo.

Calciomercato Juventus, Cancelo in volata su Pjanic: deciso il ritorno

I rientri a gennaio o febbraio di qualche pedina importante però non potranno sostituire gli eventuali rinforzi di cui la Juventus ha bisogno a gennaio. Il centrocampo e l’attacco sono senza dubbio i reparti più carenti, di gol e di qualità, geometrie e pericolosità offensiva. Morata sta facendo il suo, non è mai stato un bomber, così come Kean che secondo molti non era un acquisto molto gradito da Allegri. In più Dybala ha avuto diversi problemi fisici mentre in mediana tanti milioni di ingaggio stanno rendendo parecchio al di sotto delle aspettative.

Per questo abbiamo chiesto ai nostri lettori su Telegram quale sarebbe l’ex Juventus più utile ai bianconeri in questo momento, oltre ovviamente al tanto chiacchierato Paul Pogba. Un testa a testa serrato fino alla fine tra Joao Cancelo e Miralem Pjanic, con il bosniaco pallino di Allegri ora al Besiktas in prestito e il portoghese perno del City di Guardiola. Col 36% la spunta il terzino dei Citizens sul 35% del centrocampista ancora di proprietà del Barcellona. Poco dietro (30%) c’è Coman del Bayern Monaco, poi a chiudere Emre Can (17%).