Calciomercato Inter, offerta ufficiale per il clamoroso ritorno

Operazione ‘nostalgia’ per l’Inter che per la fase offensiva starebbe anche pensando di riportare a Milano un vecchio pupillo della tifoseria

L’Inter prosegue a gonfie vele la sua corsa scudetto dopo una fantastica rimonta che ha consentito alla truppa di Inzaghi di conquistare la vetta della classifica. Intanto al di fuori del terreno di gioco Marotta e soci sono sempre al lavoro sulla rosa da migliorare attraverso il calciomercato. Nello specifico dalla Spagna rilanciano con decisione il nome di una vecchia conoscenza del mondo Inter, che a Milano ha fatto vedere solo i primi lampi del suo talento.

Le big del calcio europeo, compresi i nerazzurri, sanno infatti molto bene che il Barcellona vuole disperatamente sbarazzarsi di Philippe Coutinho, fantasista brasiliano portato in Europa proprio dall’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Spagna torna di moda Coutinho: la proposta nerazzurra

A tal proposito, secondo quanto sottolineato da ‘ElNacional.cat’, il Barça lo offre da settimane in tutta Europa, per vedere se qualche club possa effettivamente prenderlo. Pochi giorni fa negli uffici della società catalana sarebbe arrivata un’offerta da parte della stessa Inter per Coutinho, ma ben lontana dai 30 milioni di euro che vorrebbe recuperare il Barcellona.

La società meneghina, che cerca un centrocampista offensivo dopo l’addio di Eriksen, avrebbe presentato un’offerta definita ‘disonesta’ da 15 milioni di euro, cifra distante dal valore reale del brasiliano secondo il Barça. Ciononostante il club spagnolo non esclude a priori tale proposta in quanto così facendo si libererebbe di uno degli ingaggi più alti presenti a libro paga. Inoltre il club catalano si sbarazzerebbe di un calciatore che crea una brutta atmosfera nello spogliatoio, con alcuno compagni che sono ‘stufi della sua apatia’. Oltre all’Inter però ci sarebbero altre due possibili destinazioni come affermato da ‘elgoldigital.com’, che evidenzia come anche il Liverpool e l’Everton avrebbero avanzato una proposta ufficiale insieme ai nerazzurri per prendere Coutinho. Ciò che è certo è che il club catalano vorrebbe salutare il brasiliano.