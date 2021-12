Ronaldo ritorna in Brasile: compra il ‘suo’ Cruzeiro

Torna in Brasile Ronaldo il ‘Fenomeno’ che fa parlare nuovamente di se in patria grazie all’acquisizione della maggioranza del Cruzeiro, club col quale ha militato

Una carriera folgorante e che sarebbe potuta essere ancora più luminosa senza i tanti problemi fisici quella di Ronaldo Nazario, comunemente noto come ‘Il Fenomeno‘. Il centravanti brasiliano fa ritorno in patria e diventa socio di maggioranza del Cruzeiro, club che milita da 3 anni nella Serie B brasiliana.

Proprio col Cruzeiro ha dato il via alla sua straordinaria carriera in patria ad inizio anni 90′ prima di fare il grande salto in Europa al PSV, che ha invece innescato la parabola ascendente di Ronaldo nel vecchio continente che lo ha reso poi una stella assoluta.

Riecco Ronaldo in Brasile, compra il Cruzeiro: ecco la cifra

47 presenze e 44 gol, prima del grande salto in Europa per Ronaldo che è tornato al Cruzeiro attraverso foto ed annuncio dello stesso club sudamericano. Il 45enne ex attaccante è peraltro già presidente del Valladolid, e l’accordo per prendere tra le mani il Cruzeiro è da 62 milioni di euro (400 milioni di real brasiliani).

Un affare che ha naturalmente acceso il grande entusiasmo dei fan brasiliani pronti a riaccogliere il fenomeno che ha fatto le inevitabili foto di rito anche con tanto di benvenuto da parte del presidente Sérgio Santos Rodrigues attraverso una foto pubblicata su Instagram.