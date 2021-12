Napoli, doppio rinforzo a gennaio: restyling difensivo

Napoli a caccia di rinforzi a gennaio, possibile doppio innesto per la difesa di Luciano Spalletti

Una situazione di emergenza totale. A disposizione di Luciano Spalletti, come centrali difensivi, ci sono al momento solo Rrahmani e Juan Jesus. L’addio di Manolas e l’infortunio di Koulibaly, con la Coppa d’Africa alle porte e il Senegal pronto a convocarlo, fanno tremare il tecnico in vista di gennaio. Impossibile affrontare un intero mese con solo due difensori centrali a disposizione. Ecco perché il Napoli guarda con attenzione al mercato e studia varie piste per rafforzare il proprio pacchetto arretrato, non solo al centro della difesa.

Chiaro che il ruolo del difensore centrale è ora prioritario per Giuntoli e il resto della dirigenza. I profili sui taccuini dei campani sono tanti, ma in pole position sembra esserci Yerry Mina. Il colombiano dell’Everton, che fino ad ora ha totalizzato 7 presenze in stagione, è un profilo che piace perché in grado di garantire tanta esperienza internazionale. L’obiettivo infatti è quello di puntare su un giocatore già pronto per il campionato italiano. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Mina sarebbe il primo nome della lista azzurra, però il Napoli sarebbe intenzionato a proporre un prestito con diritto di riscatto, formula che sembra essere poco gradita dal club di Liverpool.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi per la difesa

Altri profili graditi oltre a Mina, sottolinea il quotidiano milanese, sono volti più giovani, ma già di esperienza. Uno è il nazionale ungherese Szalai del Fenerbahçe e l’altro è il tedesco Uduokhai dell’Augsburg, che però tra infortuni e Covid non viene impiegato da agosto. Servono giocatori subito in forma ed ecco perché non è da escludere neppure l’ipotesi di un rientro dal prestito di Luperto dall’Empoli.

Non va però esclusa nemmeno la possibilità di arrivare ad un jolly difensivo. Perché il Napoli, oltre che per il centro della difesa, guarda anche a sinistra. Il nome più caldo è il mozambicano Reinildo Mandava, in forza al Lille. L’agente, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it, ha aperto le porte ai partenopei. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e il Napoli aspetta il momento giusto per affondare il colpo. L’alternativa è Lucumì del Genk, anche lui colombiano, in grado di giocare sia a sinistra che come centrale e per Spalletti potrebbe essere la soluzione ideale.