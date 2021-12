Calciomercato, doppio tentativo ‘disperato’: scippo dai due ex

L’Inter continua a lavorare sul fronte rinnovi, con Marcelo Brozovic su tutti al centro delle trattative. Intanto due ex sono pronti allo ‘sgarbo’

L’Inter prosegue la propria marcia in campionato, con il club meneghino che si è ormai abbondantemente messo alle spalle il passato determinato da Antonio Conte. Con Inzaghi la squadra gira bene e i tifosi sono soddisfatti del rendimento di Lautaro e soci, mentre al di fuori del terreno di gioco Marotta e la dirigenza restano impegnati sul fronte mercato. Nello specifico le alte sfere del club nerazzurro lavorano da tempo sulla questione rinnovi.

Tra i più urgenti c’è quello di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e necessità quindi di un nuovo accordo per scongiurare le chance di un addio a costo zero alla fine dell’anno. Il croato potrebbe guadagnare una cifra vicina ai 6 milioni di euro a stagione con un contratto quindi da top player in linea con le prestazioni offerte in campo.

Calciomercato Inter, caccia al rinnovo di Brozovic: sullo sfondo Conte e Simeone

L’Inter lavora quindi forte sul rinnovo del proprio metronomo di centrocampo, ma dalla Spagna ancora insistono su un futuro non del tutto delineato. Secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’, Brozovic è sostanzialmente in un folto elenco di calciatori ancora in scadenza e che potrebbero unirsi a un nuovo club la prossima estate.

Nello specifico il portale iberico fa i nomi dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone e del Tottenham del fresco ex Antonio Conte per il profilo di Brozovic in caso di mancato rinnovo con l’Inter. Si tratta a conti fatti di veri e propri tentativi disperati o residue speranze da parte dei due ex che vorrebbero provare ad intavolare uno ‘scippo‘ all’Inter. I nerazzurri però sono avanti sul rinnovo e puntano quanto prima a blindare Brozovic.