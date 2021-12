Conferenza Allegri: le dichiarazioni alla vigilia di Bologna-Juve

Conferenza Allegri: il tecnico della Juventus parla alla vigilia della trasferta sul campo del Bologna. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri presenta Bologna–Juventus in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match del Dall’Ara riprese da Calciomercato.it.

CHI RECUPERA – “Prima voglio fare i complimenti alle Women per il passaggio del turno in Champions League. Noi abbiamo lavorato bene in settimana. Dybala non sarà a disposizione, Chiesa sta procedendo molto bene e anche Danilo. Chiellini ha degli acciacchi e domani difficilmente sarà a disposizione anche se partirà con noi. Gli altri tutti abili e arruolabili”.

DYBALA – “Per quanto riguarda Kulusevski è rientrato dopo 7 giorni di stop e non ha i 90 minuti nelle gambe. Averlo già in panchina è importante perché sarà un cambio che mi servirà. Per Dybala a livello di risonanza non è uscito niente ma comunque c’è il rischio. E con il rischio non si va da nessuna parte. Non si è allenato con la squadra in settimana. Vedremo col Cagliari”.

ULTIMATUM – “Non ci sono ultimatum. È un percorso che va fatto di crescita, di capire gli errori e migliorare in fase realizzativa. Dobbiamo ritrovarci dopo queste due partite il 6 gennaio dove abbiamo 4-5 scontri diretti importanti. Cerchiamo di recuperare tutti per fare una seconda parte di stagione nel migliore dei modi. Il calcio è anche questo: ci sono dei momenti di difficoltà che vanno affrontati con serenità. Abbiamo 21 partite per sistemare la classifica”.

MORATA E KEAN INSIEME – “Locatelli ha avuto un paio di giorni saltando qualche allenamento, comunque ho Rabiot, McKennie, Arthur e Bentancur. Per l’attaccante devo ancora decidere, anche Kaio Jorge ha fatto bene a Venezia”.

ALEX SANDRO O PELLEGRINI – “La sta vivendo serenamente, ha giocato tantissime partite. Ha fatto un paio di allenamenti differenziati. Oggi valuterò e domani deciderò”.

MERCATO – “Non ha senso parlarne ora, vediamo dopo queste due partite. Al mercato pensa la società, parliamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Non è il mercato di gennaio che risolve quello che dobbiamo risolvere, ovvero la fase realizzativa. La rosa è ottima e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti. Teniamo troppo le partite aperte e può succedere come a Venezia”.

KAIO JORGE – “Gioca Morata e poi gioca Kean o Kaio Jorge. Sta crescendo, si sta adattando. Ha buone qualità e a Venezia ha fatto una buona partita”.

CUADRADO – “Juan può giocare sia da terzino che da esterno alto, però domani devo valutare perché De Sciglio è rientrato e ha subito giocato due partite consecutive. Devo ancora decidere, comunque Cuadrado è un giocatore sempre affidabile”.

QUOTA CHAMPIONS – “Non ho fatto alcun ragionamento ancora, bisogna concentrarsi su queste due partite e vedere dove saremo a gennaio. Poi abbiamo Napoli e Roma, Supercoppa e anche il Milan. Nel mese di gennaio abbiamo scontri diretti e lì bisogna farsi trovare pronti”.

RAMSEY – “Non ha recuperato, ha ancora un problema al flessore ed è out”.

DISTANZA DALLE PRIME – “Rispetto a tre domeniche fa abbiamo recuperato 6 punti al Napoli, su qualcuno abbiamo già recuperato. Gennaio e febbraio diventano determinanti. Ci concentriamo su Bologna e Cagliari a l’anno nuovo vedremo”.