La Juventus torna a vincere in campionato battendo il Bologna in trasferta. Decisivi Morata e Cuadrado mentre esce per infortunio Pellegrini. Le condizioni del terzino

Trasferta felice per la Juventus che torna al successo in Serie A battendo per 2-0 a domicilio il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Tre punti pesantissimi per i bianconeri che rientrano nella corsa Champions approfittando anche del pesante ko interno dell’Atalanta contro la Roma. A decidere la gara del Dall’Ara ci hanno pensato Alvaro Morata in apertura e Juan Cuadrado nel corso della ripresa con un gran gol.

Non arrivano però solo buone notizie per Allegri, che registra la ritrovata vena realizzativa dell’attaccante spagnolo, ma deve anche fare i conti con i problemi fisici occorsi a Luca Pellegrini, che anche oggi ha offerto una buona prova di gamba fino alla sostituzione obbligata di inizio ripresa, quando ha ceduto il campo ad Alex Sandro per un problema muscolare.

LEGGI ANCHE >>> Allegri avvisa la Juventus: “Ora non abbassiamo la guardia” | E su Arthur…

Bologna-Juventus, vittoria ma Pellegrini va KO: le condizioni

A tal proposito arrivano conferme in merito ad un problema al polpaccio per il mancino bianconero ex Roma: previsti esami per valutare l’entità del problema in vista del prossimo match della Juventus con il Cagliari che chiuderà il 2021.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE e TABELLINO Bologna-Juventus | Il ‘miglior’ Bernardeschi, Barrow pasticcia

La truppa di Allegri pensa quindi già alla prossima sfida di campionato che contro i sardi in difficoltà dovrà provare a chiudere al meglio l’annata accorciando sulla zona Champions.