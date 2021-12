Bologna-Juventus, ko e cambio obbligato per Allegri

Bologna-Juventus, il giocatore bianconero ha lasciato il campo al quarto d’ora del secondo tempo. Cambio obbligato per Massimiliano Allegri

Tegola per Allegri al quarto d’ora della ripresa della sfida col Bologna in corso al ‘Dall’Ara’ e valevole per la diciottesima giornata di Serie A.

Il tecnico bianconero ha perso per infortunio Luca Pellegrini. Problema al polpaccio per il terzino, sostituito da Alex Sandro. Le condizioni dell’ex Roma non sembrano però così preoccupanti, al raddoppio di Cuadrado (una sassata deviata da Hickey) era in piedi ad applaudire e gioire insieme ai suoi compagni di panchina.