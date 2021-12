Jose Mourinho ha parlato dopo Atalanta-Roma di oggi e ha fatto una predizione sulla stagione di Abraham

Jose Mourinho è felice dopo il 4 a 1 rifilato oggi dalla sua Roma all’Atalanta. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti dopo il fischio finale: “La mia Roma più bella? Penso di sì. Tutti ci ricordavano che da 19 mesi non vincevamo contro una grande – le sue parole riportate da ‘Sky Sport’ – Io invece dico che ora sono 20 minuti che la Roma non vince contro una delle prime cinque in classifica”.

Mourinho ha sottolineato il giusto approccio della sua squadra: “C’è stato uno spirito fantastico! I giocatori sapevano che non potevamo essere in controllo del match per 90 minuti e che ci sarebbero stati momenti di sofferenza. Siamo stati bravi a interpretare la partita. Oggi è stato fantastico vedere l’evoluzione perché abbiamo saputo soffrire: in passato, subendo gol all’inizio del secondo tempo, saremmo andati in difficoltà. Questa vittoria è un passo avanti per la mentalità della squadra. E anche l’arbitro è stato molto bravo”.

LEGGI ANCHE >>> La Roma fa poker in casa dell’Atalanta | ‘Sorride’ anche la Juventus

Atalanta-Roma, Mourinho esalta Abraham e Zaniolo

Mourinho ha proseguito la sua analisi: “Possiamo guardare in alto, ma devo guardare anche la nostra panchina e il livello dei giovani inesperti a disposizione. Oggi scherzavo con i giocatori prima della partita sul terremoto che non ho sentito. Ho detto alla squadra che oggi dovevamo essere noi il terremoto e sorprendere tutti!”.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-ROMA: Abraham special, Gasperini stoppato

I SINGOLI – “Abraham? Può fare 20 gol all’anno come faceva in Inghilterra. Non mi sono mai preoccupato per i suoi gol ma solo dell’interpretazione. Lui viene da una coltura diversa: qui l’attaccante deve fare tante cose e lui è cresciuto tanto – ha proseguito Mourinho – Zaniolo? Lui ha preso un giallo all’inizio, un altro giocatore sarebbe stato espulso o l’avrei cambiato. E’ stato molto bravo. Mi è piaciuto ben oltre il gol per come ha gestito le emozioni e ha interpretato la gara”.