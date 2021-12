Traballa la panchina di Thiago Motta: arriva l’annuncio ufficiale

Lo Spezia è reduce dalla brutta eliminazione in Coppa Italia contro il Lecce cadetto: Thiago Motta in bilico, arriva l’annuncio ufficiale

Una giornata molto complicata per lo Spezia, che non dimenticherà facilmente. I liguri sono caduti tra le mura di casa nel match contro il Lecce – squadra che milita in Serie B – e si sono visti costretti ad abbandonare la Coppa Italia. Un verdetto molto amaro per i bianconeri, che tenevano a fare bella figura in questa competizione.

In generale il cammino dello Spezia dall’arrivo di Thiago Motta in panchina è tutt’altro che soddisfacente. I punti in classifica in Serie A sono 12, soltanto due di vantaggio rispetto a Genoa e Cagliari, piazzate al momento al terzultimo posto. La striscia ci racconta di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 11 sconfitte. Numeri molto preoccupanti, che potrebbero significare retrocessione a fine stagione. Uno scenario da evitare con tutte le forze ed è per questo che cominciano ad alimentarsi i dubbi sul tecnico ex Inter. A tal proposito, però, è intervenuto dopo il pesante ko il direttore sportivo del club Riccardo Pecini.

LEGGI ANCHE>>> Coppa Italia, Verre stende il Torino: agli ottavi sarà Juventus-Sampdoria

Spezia, Pecini: “Thiago Motta sta lavorando al massimo. I giocatori dimostrino di essere da Serie A”

Di seguito le sue parole a ‘Sportmediaset’: “Purtroppo è uscita fuori una prestazione che non volevamo. Dobbiamo ripartire da domattina e preparare la partita di domenica cercando di supportare questi ragazzi che hanno le qualità per tirarsi su“.

LEGGI ANCHE>>> Coppa Italia, la cronaca di Spezia-Lecce 0-2

Sulla posizione di Thiago Motta: “Come ho detto prima della gara è il momento che i giocatori dimostrino di essere da Serie A. Conosco questi ragazzi, li vedo lavorare. L’allenatore sta lavorando al massimo per tirare fuori dai calciatori tutto quello che hanno. Bisogna ripartire dai giocatori che sono qui da più tempo. Dobbiamo avere la volontà di uscire da questa brutta situazione“.