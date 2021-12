DIRETTA Coppa Italia, Spezia-Lecce 0-0: si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra lo Spezia di Thiago Motta e il Lecce di Baroni in tempo reale

Lo Spezia ospita il Lecce nella gara di sola andata valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che mettono in palio un posto agli ottavi di finale contro la Roma.

Da un lato i bianconeri di Thiago Motta, quart’ultimi in Serie A, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Pordenone nel turno precedente. Dall’altro i giallorossi di Baroni, terzi in Serie B, hanno avuto la meglio sul Parma. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Picco’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2):Zoet; Hristov, Erlic, Bertola; Ferrer, Kiwior, Sher, Bastoni; Agudelo; Nzola, Strelec. All. Thiago Motta

LECCE (4-3-3): Bleve; Calabresi, Meccariello, Dermaku, Barreca; Helgason, Blin, Bjorkengren; Listkowski, Olivieri, Rodriguez. All. Baroni