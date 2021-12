Calciomercato Juventus: attaccante ancora fuori rosa per la prossima partita di campionato. Arriva l’annuncio in conferenza

“Non ha senso parlarne ora, vediamo dopo queste due partite. Al mercato pensa la società, parliamo e ci confrontiamo tutti i giorni. Non è il mercato di gennaio che risolve quello che dobbiamo risolvere, ovvero la fase realizzativa. La rosa è ottima e dobbiamo migliorare in alcuni aspetti. Teniamo troppo le partite aperte e può succedere come a Venezia”.

Nella conferenza odierna pre Bologna–Juve, Massimiliano Allegri ha parlato anche dei problemi offensivi della sua Juventus senza naturalmente entrare nel merito sui temi di calciomercato alla vigilia del match di campionato contro i rossoblù. Come noto, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un nuovo attaccante e non sono esclusi possibili interventi a gennaio. Arrivare subito a Vlahovic sarà quasi impossibile, con la Fiorentina che continua a chiedere 60 milioni di euro, mentre come raccontato da Calciomercato.it resta sempre viva la pista che porta a Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è sempre più ai margini nel PSG e destinato a lasciare Parigi. Ma non solo. Tra i nomi accostati alla Juve c’è anche quello di Aubameyang: all’ormai ex capitano dell’Arsenal è stata recentemente tolta la fascia e, dopo il turno infrasettimanale, il centravanti rimane fuori rosa.

Calciomercato Juventus, Aubameyang ancora fuori rosa: l’annuncio di Arteta in conferenza ed Inter e Milan sullo sfondo

“Dopo l’ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club e non sarà preso in considerazione per i convocati della partita di mercoledì col West Ham. Ci aspettiamo che tutti i nostri giocatori, in particolare il nostro capitano, lavorino secondo le regole e gli standard che abbiamo stabilito e concordato. Siamo completamente concentrati sulla gara di domani”. Lo ha comunicato l’Arsenal alla vigilia della sfida col West Ham. Alla vigilia del Leeds la situazione non è cambiata: oggi Arteta ha annunciato l’indisponibilità dell’ex Milan, che rimane dunque ancora fuori rosa. Un ulteriore assist alla Juventus in vista del calciomercato invernale.

Eppure i bianconeri non sarebbero gli unici in Serie A. Secondo quanto sottolineato da Rudy Galetti su Twitter, alcuni intermediari sarebbero al lavoro per trovare sistemazione ad Aubameyang, e sarebbe stato proposto al Milan, all’Inter ed anche ai bianconeri. L’ostacolo principale resta l’alto ingaggio.