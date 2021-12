Alla vigilia di Atalanta-Roma ha preso la parola Josè Mourinho che ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia

Archiviata la vittoria casalinga contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato, la Roma affronterà domani alle ore 15 l’Atalanta per la 18/a giornata di Serie A. Oggi pomeriggio a presentare la sfida ci ha pensato Josè Mourinho in conferenza stampa: “Smalling è recuperato ed è in condizione di giocare. Atalanta? Gasperini è lì da 6 anni, io qui da 6 mesi. Non parliamo solo di allenamenti, idee percepite, ma anche di 12 finestre di mercato contro 1. L’Atalanta è una società fantastica, stanno facendo cose davvero incredibili. Dieci anni dopo l’ultima volta è diventata una squadra da Champions League, che prova a vincere lo Scudetto. Siamo una squadra con una nuova proprietà che sta cercando di fare cose importanti, ma ci vuole tempo. Noi domani possiamo vincere e non ho dubbi su questo, il calcio è calcio. Abbiamo giocatori bravi, abbiamo un grande spirito. Da questo punto di vista siamo una squadra davvero fantastico”.

ZANIOLO – “Per me sta giocando bene. Non parlo del ruolo specifico, ha una buona mentalità. Sono contento di quello che sta facendo, sono numeri strani, non ha ancora segnato in Serie A, ma io sono felice. I gol arriveranno, ne sono certo, lasciamolo tranquillo e lasciamolo crescere in pace. Io sono soddisfatto, non sono preoccupato, può solo migliorare. Non dico che sarà la sua partita, non può vincere da solo, ma sono fiducioso. Giocherà titolare”.

MODELLO ATALANTA – “Ci sono diversi modelli da seguire e il loro mi piace. Ho fatto tanti anni con modelli totalmente diversi, direzionati su un mercato proiettato ad oggi e non a domani. Un mercato molto costoso. Io ho ammirazione per questo profilo di progetto. Sono sei anni, con un mercato intelligente ed una squadra che diventa forte e stabile economicamente. Ho non solo rispetto ma anche ammirazione per loro”.

Mourinho ha proseguito sulle condizioni di Ibanez e su Atalanta-Roma come sfida Champions: “Ibanez così così. Ci sono delle squadre che si emozionano per la salvezza. Sono gli obiettivi che fanno la differenza. Champions? Non voglio giocare con questo in testa, pensando di vincere per avere speranza Champions o il contrario. La sfida domani non è se possiamo o non possiamo. Domani l’obiettivo è vincere; magari perdiamo, magari pareggiamo, ma vogliamo vincere”.