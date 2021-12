Anticipi e posticipi Serie A, UFFICIALE | Rivoluzione totale: ecco i nuovi orari

La Lega Serie A ha ufficializzato i nuovi orari dei match di gennaio: ecco quando si disputeranno anticipi e posticipi

Partite ad ogni ora in quel di gennaio: la Lega Serie A ha infatti ufficializzato gli orari di tutti i match, dalla 1a alla 4a giornata di ritorno del campionato italiano. Per quanto riguarda i match della 1a giornata di ritorno (la 20a giornata), si giocheranno tutti giovedì 6 gennaio in cinque orari differenti. Alle 12.30 Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari, alle 14.30 Lazio-Empoli e Spezia-Verona, alle 16.30 Atalanta-Torino e Sassuolo-Genoa, alle 18.30 Milan-Roma e Salernitana-Venezia e alle 20.45 Juventus-Napoli e Fiorentina-Udinese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, lo scambio tra ribelli travolge anche il Milan

Stesso discorso anche per la 21a giornata di Serie A, che si disputerà per intero domenica 9 gennaio. Anche in questo caso sono previste cinque fasce orarie diverse. Il via alle 12.30 con Empoli-Sassuolo e Venezia-Milan, alle 14.30 si giocheranno Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina, alle 16.30 Napoli-Sampdoria e Udinese-Atalanta, alle 18.30 sono in programma Roma-Juventus e Genoa-Spezia, per chiudere poi alle 20.45 con Verona-Salernitana ed Inter-Lazio.

Calendario Serie A, i match della 3a e 4a giornata di ritorno

Per quanto riguarda invece la 3a giornata di ritorno si torna allo spezzatino ormai divenuto un classico. Il via sabato 15 alle 15 con Sampdoria-Torino, alle 18 Salernitana-Lazio e alle 20.45 Juventus-Udinese. Domenica 16 scenderanno in campo alle 12.30 Sassuolo e Verona, mentre alle 15 due sfide in programma: Bologna-Napoli e Venezia-Empoli. Alle 18 è in programma Roma-Cagliari e alle 20.45 il big match Atalanta-Inter. Lunedì 17 si gioca alle 18.30 Milan-Spezia per chiudere poi con Fiorentina-Genoa alle 20.45.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Napoli tra formazioni e calciomercato | Le ultime su Insigne, Kessie e i colpi di gennaio

Spezzatino anche per quanto riguarda la 4a giornata di ritorno, che partirà venerdì 21 e terminerà domenica 23. Ad aprire le danze saranno Verona e Bologna, che si affronteranno alle 20.45. Sabato alle 15 Genoa-Udinese, mentre alle 18 scenderanno in campo Inter e Venezia. Anticipo serale sarà Lazio-Atalanta alle 20.45. Domenica alle 12.30 è in programma Cagliari-Fiorentina, mentre alle 15 si disputeranno tre partite: Torino-Sassuolo, il derby ligure tra Spezia e Sampdoria e quello campano tra Napoli e Salernitana. Alle 18 Empoli-Roma, mentre alle 20.45 il big match di giornata Milan-Juventus.