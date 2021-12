L’addio di Messi ad Aguero ma irrompe Georgina: “Ronaldo è il migliore”

Ieri Sergio Aguero ha annunciato il ritiro dal calcio giocato ed è arrivato prontamente il messaggio del connazionale Leo Messi. Sotto al post spunta anche Georgina Rodriguez

È stato un giorno triste per il mondo del calcio quello di ieri con il ritiro ufficiale dal calcio giocato da parte di Sergio Aguero che ha annunciato: “Questa conferenza è per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio da professionista. È un momento molto difficile, ma sono comunque felice per questa decisione, perché riguarda la mia salute“. Attorno a lui si sono stretti prontamente colleghi, club ed amici tra i quali anche Leo Messi.

Il sette volte Pallone d’oro ha scritto un lungo messaggio sui social con foto in allegato proprio per Aguero: “Praticamente tutta una carriera insieme. Kun… Abbiamo vissuto momenti belli e brutti, ma tutti sono serviti a unirci sempre di più e a diventare sempre più amici…Ti auguro il meglio per questo nuovo cammino! Ti voglio molto bene amico mio, e mi mancherà tantissimo stare con te in campo e riunirci con la nazionale!”.

A margine di questo messaggio è spuntato però anche il nome di Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodrigurz commenta il post di Messi per Aguero: “Ronaldo è il migliore”

Nello specifico su Facebook, tra le varie risposte al post di Messi è spuntata anche quella di Georgina Rodriguez, compagna di CR7 che ha scritto “Cristiano Ronaldo è il migliore“.

Un commento totalmente fuori contesto ed alquanto inaspettato che ha sorpreso tutti da della signora Ronaldo, che ha dunque innescato la polemica.

Ecco il commento pubblicato su Facebook sotto al post di Leo Messi da parte di Georgina Rodriguez: