Caos Premier League, UFFICIALE: rinviate altre quattro gare per Covid

Siamo entrati nel freddo inverno e il Covid sta tornando a spaventare tutto il mondo del calcio. Vi stiamo raccontando in questi giorni l’emergenza scattata in Premier League, con diversi focolai nei club inglesi che stanno costringendo a rinviare non poche partite. Sono già state rinviate le gare Brentford-Manchester United, Brighton-Tottenham, Burnley-Watford e Manchester United-Brighton.

Aumentano sensibilmente i controlli e i tamponi settimanali a cui vengono sottoposti giocatori e staff. La preoccupazione è tanta e lo dimostra l’intenzione da parte della Federazione inglese di attuare una stretta. Sono in corso, infatti, valutazioni per la sospensione diretta del campionato. I problemi legati alla pandemia potrebbero far decidere di interrompere la tradizione storica della giornata ‘natalizia’, al fine di calmare la situazione e riprendere al momento più opportuno. La sensazione è che si possa arrivare ad un provvedimento del genere o anche più drastico. Nel frattempo sono state rimandate ufficialmente altre quattro sfide a data da destinarsi.

I match in questione sono Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich e Everton-Leicester. I primi tre erano in programma questo sabato, mentre l’ultimo domenica. Di seguito il comunicato della Federazione: “È con rammarico che il consiglio della Premier League comunica di aver rinviato altre quattro partite che si giocheranno questo fine settimana. All’inizio di oggi abbiamo annullato anche la partita del Manchester United contro il Brighton di sabato“.

Prosegue: “La Lega capisce il fatto che i tifosi saranno delusi per via di questi rinvii e si scusa per l’inconveniente e l’interruzione causati. Tutte le altre partite che si giocheranno questo weekend sono attualmente programmate per procedere come previsto. Il Consiglio ha accettato di rinviare le partite dopo aver valutato le richieste dei singoli club questa sera. Brentford presenta un’epidemia di COVID-19 in corso. Ciò ha comportato la chiusura del loro campo di allenamento, il che significa che non possono disputare la partita di sabato“.

Si legge poi nell’annuncio: “Anche il Watford continua ad avere un’epidemia in corso, con conseguente chiusura del campo di allenamento, e ha un numero insufficiente di giocatori disponibili per disputare la gara. Il Norwich City ha un numero insufficiente di giocatori disponibili per la partita a causa di COVID-19, infortuni e altre malattie. Il Leicester City ha un focolaio di COVID-19 all’interno della squadra, che ha lasciato il club con un numero insufficiente di giocatori a disposizione per dispuatare la partita. Il campo di allenamento della prima squadra del club è stato chiuso questa mattina per aiutare a contenere l’epidemia“.