Emergenza Covid in Premier League | Decisione drastica della federazione

L’emergenza Covid in Premier League sta prendendo contorni drammatici: la Federazioni valuta un’ipotesi drastica

Mentre la Serie A sta riuscendo ad andare avanti senza grossi problemi, la Premier League in questo momento è travolta dall’emergenza Covid.

Molti sono i focolai all’interno dei club della massima divisione inglese, tanto da costringere la Federazione ad annullare diversi match: dopo Brentford-Manchester United e Brighton-Tottenham, ieri è stata annullata anche la sfida tra Burnley e Watford. Ora i club della Premier applicheranno una stretta importante, aumentando i controlli ed i tamponi settimanali a cui vengono sottoposti i giocatori, ma potrebbe non bastare. La Federazione starebbe valutando una decisione storica.



Emergenza Covid in Premier League | Può saltare la giornata ‘natalizia’

La situazione, come abbiamo visto, è molto complicata in Premier League e le prossime decisioni potrebbero essere altrettanto difficili. Secondo quanto rivelato dal ‘Sun’, la Federazione inglese starebbe valutando di rinviare la giornata ‘natalizia’ del campionato inglese. Una tradizione storica per il calcio britannico che potrebbe, così, essere duramente colpita dal Coronavirus.

Il celebre ‘Boxing Day’ quest’anno prevede big match come quello tra il Liverpool di Klopp ed il Leeds di Marcelo Bielsa, o come Manchester City-Leicester. Il rischio, quindi, è che venga tutto posticipato ad un momento in cui la situazione pandemica sia maggiormente sotto controllo. Nel frattempo, i tifosi inglesi tengono il fiato sospeso per le partite in programma nel weekend: il rischio di vedere altri rinvii è alto.