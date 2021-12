Coronavirus, bollettino 16 dicembre: 26109 nuovi casi, 123 morti

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul coronavirus di oggi 16 dicembre: sono 26109 i nuovi casi, 123 i decessi

Diramato dal Ministero della Salute il bollettino sul coronavirus in Italia di oggi giovedì 16 dicembre 2021. Nelle ultime 24 ore si è registrato un totale di 26109 nuovi casi su 718281 tamponi effettuati, in aumento rispetto ai 23195 di ieri (tamponi 634638). Il tasso di positività passa al 3,6% dal 3,7%. I decessi sono 123, in tutto 135301.

Dall’inizio della pandemia il numero dei positivi, compresi morti e guariti, è salito a 5308180. I guariti, invece, sono 13704 nelle ultime 24 ore e arrivano in tutto a 4854949. Quarantasette i posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri (917 totali). Le persone in isolamento domiciliare sono 309675 (+12201). Per quanto riguarda il numero di casi nelle regioni in testa c’è la Lombardia (5304). Segue il Veneto a 3383.