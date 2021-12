Il bollettino sul Covid-19 di mercoledì 15 dicembre 2021: 23.195 nuovi casi, 129 i decessi

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino sul Coronavirus relativo ad oggi, mercoledì 15 dicembre. Si registrano di positività, la soglia dei ventimila non veniva superata in Italia dal 1° aprile di un anno fa. I tamponi totali sono stati 634.638, 142mila in meno rispetto a martedì.

I decessi odierni sono 129, nove in più rispetto alla giornata di ieri. Questo è il dato più alto di questa quarta ondata di Covid-19. In salita il numero di ricoveri, 7 in più quelli in terapia intensiva, e il tasso di positività: 3,7% contro il 2,7% di ieri. Il numero dei guariti supera quota 14mila