Lazio, ora Sarri vuole rinforzi: assalto al pupillo in casa Juve

La Lazio blinda Sarri e gli rinnova il contratto, il tecnico adesso vuole garanzie sul mercato: a gennaio la richiesta dalla Juventus

La prima parte della stagione, per la Lazio e per Maurizio Sarri, non è andata decisamente secondo le aspettative. Molti alti e bassi per i biancocelesti e appena 25 punti in classifica dopo 17 giornate, che significano -11 rispetto alla zona Champions League.

Ma dagli ambienti capitolini arrivano segnali di grande pazienza e fiducia. Lotito ha annunciato il rinnovo di Sarri per altre due stagioni, una mossa piuttosto chiara, per dare al tecnico il tempo di far attecchire i suoi concetti e plasmare la squadra il più possibile a sua immagine e somiglianza. Si è visto finora piuttosto poco del cosiddetto ‘sarrismo’, il potenziale alla Lazio per risollevarsi non manca, ma occorre iniziare a fare sul serio. Nella corsa per l’Europa, le rivali corrono e non si può assolutamente restare indietro. Ecco perché Sarri vuole sfruttare la fiducia presidenziale per ottenere importanti rinforzi sul mercato a gennaio.

Calciomercato Lazio, Sarri a colloquio con Tare: tutte le richieste, si parte da Rugani

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce del lungo colloquio avuto dal tecnico con il ds Tare. Qualcosa si muove, il primo obiettivo può essere, per la difesa, il pupillo Daniele Rugani, già allenato all’Empoli e alla Juventus. In bianconero, il giocatore continua a trovare poco spazio e nella Capitale potrebbe trovare una grande occasione di rilancio.

Per la difesa, in alternativa, piace anche Ferrari del Sassuolo. Sarri gradirebbe molto anche un vice Immobile all’altezza, Muriqi non si è dimostrato tale e potrebbe partire. Occhio all’ipotesi Botheim, calda per la Roma ma anche per la Lazio: l’agente, a CM.IT, ha caldeggiato un suo arrivo in Serie A. Storicamente, a gennaio, la Lazio non effettua grandi movimenti, ma in questo caso Lotito e Tare potrebbero fare un’eccezione, per mettere in condizione il proprio tecnico di tirare fuori il meglio da una squadra che ha saputo essere protagonista negli ultimi campionati e ora deve ritrovarsi.