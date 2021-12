Lazio, l’annuncio di Lotito: “Rinnovo del contratto a Sarri per altri due anni”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato il rinnovo del contratto di Sarri, ingaggiato l’estate scorsa dopo il trasloco di Inzaghi all’Inter

Il regalo più bello per Sarri arriva durante la cena di Natale. “Oggi ho incontrato un uomo che può fare la differenza nel mondo del calcio, mister Sarri. Non lo conoscevo, ora sì. Vive di calcio per passione. E se qualcuno può pensare che il mister è precario non è così. Ho dato mandato di rinnovargli il contratto di due anni automaticamente”. Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, annuncia a ‘Lazio Style Radio’.

“La Lazio è cresciuta molto – continua il numero uno biancoceleste -, ma alcune persone non hanno colto l’importanza di farne parte. Tutti devono dare il massimo nel proprio ruolo. In strada mi fermano tante persone e mi chiedono: ‘Presidente, che succede?’. E io rispondo che alcuni non hanno capito dove sono”. Secondo Lotito “c’è gente che ha dimenticato anche lo spirito di gruppo. Vedo che molti non colgono i sacrifici che si fanno. Il lavoro di tutti va rispettato: c’è gente che vive per voi, lo avete visto. Voi esistete perché qualcuno vi rende visibili”.