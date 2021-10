A Calciomercato.it ha parlato Jim Solbakken, agente di Erik Botheim ieri protagonista della sfida tra il Bodø/Glimt e la Roma persa 6-1 dalla squadra di Mourinho

Due gol e tre assist, c’è tanto per non dire tantissimo di Erik Botheim nella clamorosa e tennistica vittoria del Bodø/Glimt sulla Roma nel terzo turno della fase a gironi di Conference League.

Prima punta fisica e tecnica, in sintesi moderna, Botheim è ben noto agli addetti ai lavori anche perché capitano della Nazionale under 21 norvegese e appena entrato nel giro di quella maggiore con la prima convocazione strappata a settembre scorso. Ovviamente, però, la consacrazione mediatica definitiva l’ha avuta ieri, in una serata disastrosa per la squadra di Mourinho e magica sia per lui che per il club di Bodø: “Mi ha detto che si è semplicemente divertito – le parole in esclusiva a Calciomercato.it di Jim Solbakken, agente del ventunenne nativo di Oslo – Adesso però si sta già concentrando per la partita di campionato di questo fine settimana. Come mi spiego il rovinoso ko della Roma? Può succedere quando si viene a giocare in Norvegia in inverno, per giunta su un campo sintetico. Sconfitte così eclatanti le abbiamo già viste e le rivedremo sicuramente”.

Con la doppietta di ieri, Botheim ha già tagliato il traguardo dei 18 gol stagionali, cinque in più di quelli realizzati nella passata stagione: “E’ pronto per una big europea – ha sottolineato Solbakken a Calciomercato.it – E’ cresciuto passo dopo passo e questo può dargli un bel vantaggio sugli altri giovani bomber d’Europa”.

Botheim il ‘giustiziere’ della Roma, l’agente a CM.IT: “Adatto alla Serie A”

Solbakken sostiene sia “adatto alla Serie A“, ma preferisce non fare paragoni: “Non mi piace fare confronti con altri giocatori, Erik si farà avanti con il suo stile. Sicuramente è uno dei giocatori più intelligenti in area di rigore che abbia mai visto”. Botheim è anche una ‘occasione’ di mercato, considerato che il suo contratto scade fra appena un anno: “Ma adesso concentriamoci sulla stagione in corso. Lasciami lavorare per la finestra di gennaio in tutta tranquillità (ride, ndr)…”.