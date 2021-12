Juventus, scambio due per uno in Serie A: arriva l’annuncio in diretta

Juventus attesa protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. Si continua a parlare del possibile maxi scambio in Serie A: ecco tutti i dettagli

La Juventus è attesa protagonista delle prossime due sessioni di calciomercato. A cominciare da quella di gennaio, dove tra mille difficoltà la dirigenza proverà a regalare ad Allegri un centrocampista e un centravanti.

Sempre a proposito dell’ormai finestra invernale, ma l’ipotesi resta valida anche per l’estate 2022, si continua a parlare di un clamoroso maxi scambio con la Lazio di Maurizio Sarri, al quale Lotito ha rinnovato il contratto per altre due stagioni. Lo scambio sarebbe ‘due per uno’, Luis Alberto a Torino e la coppia Rugani-Arthur nella Capitale, sponda biancoceleste.

Su questo scambio è intervenuto a ‘Radio Radio’ anche Sandro Sabatini, giornalista di ‘Sport Mediaset’: “Il discorso su Rugani è legato al fatto che la Lazio potrebbe perdere Luiz Felipe (nel mirino di Inter e Milan, ndr) a zero visto che è in scadenza di contratto a giugno, anche se lo andresti a sostituire con uno che nella Juve non gioca quasi mai. Arthur invece è un giocatore che piace a Sarri e a quanto pare lotito vuole rinnovargli il contratto anche per fargli fare il mercato”.

Calciomercato Juventus, Arthur ai saluti: ipotesi ritorno in Spagna

Il maxi scambio tra Juventus e Lazio è complicatissimo, ai limiti dell’impossibile. Per ora l’unica cosa certa, in ottica sempre gennaio, è la partenza di Arthur ufficializzata o giù di lì dal suo nuovo agente Federico Pastorello. “Per Arthur la situazione è un po’ diversa rispetto a quella di Bernardeschi: è arrivato con un altro allenatore e con Allegri non sta trovando molto spazio – le parole a ‘Tuttosport’ di Pastorello – Vediamo a gennaio, cercheremo la migliore soluzione tenendo in considerazione che c’è anche il Mondiale”. L’ex Barcellona piace molto in Spagna, si parla nello specifico del Siviglia dell’ex Roma Monchi.