Calciomercato, Lautaro Martinez riporta l’ex (più soldi) all’Inter

Tornano insistenti le voci sul futuro di Lautaro Martinez che piace sempre in Premier League. Torna di moda un top club inglese

Dieci reti in quindici presente di Serie A per Lautaro Martinez che sta vivendo un’altra stagione da protagonista assoluto con la maglia dell’Inter. Al netto di qualche rigore sbagliato di troppo, il ‘Toro’ si candida a superare anche il record di gol in campionato dello scorso anno, quando fece fuoco e fiamme in coppia con Romelu Lukaku. Insieme al belga costituiva infatti un dinamico duo ricco di talento e qualità sotto porta, in grado di sposarsi al meglio.

Il belga e l’argentino hanno composto insieme e per due stagioni una delle coppie gol più complete del panorama europeo. L’idillio è stato poi distrutto dall’avvento del Chelsea che in estate ha riportato in Inghilterra Lukaku, che ha scelto di riprovarci in quel di Londra. Al netto del divorzio estivo non va però escluso che in un futuro prossimo Lautaro e il belga possano anche tornare a giocare insieme, dallo stesso lato della barricata.

Calciomercato Inter, idea Lautaro al Chelsea se parte Werner: la situazione

Un eventuale ritorno della coppia belga-argentina ma non con la maglia dell’Inter. Come evidenziato dai colleghi di ‘Interlive.it’, tutto ruota intorno al nome di Timo Werner: in caso di addio del centravanti tedesco al Chelsea, la società londinese potrebbe lanciare proprio un assalto allo stesso Lautaro Martinez, provando a ridare vita all’accoppiata che tanto bene ha fatto con Lukaku.

Per provare eventualmente ad intavolare una trattativa comunque molto complicata, i ‘Blues’ potrebbero mettere sul piatto un’offerta da 90-100 milioni di euro comprensiva del cartellino dell’ex centrocampista dell’Inter, Mateo Kovacic. Nel caso però la stessa società meneghina andrebbe a rifiutare seccamente, vista l’importanza e il peso specifico dell’argentino nella rosa di Simone Inzaghi. Inoltre l’Inter penserebbe di lasciar andare via Lautaro Martinez solo per un’offerta integralmente cash. In questo momento è quindi molto complesso e l’argentino continuerà ad incantare a Milano.