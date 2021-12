Calciomercato Juventus, summit con Raiola: tutti i nomi sul tavolo

Calciomercato Juventus, i bianconeri incontrano Mino Raiola: nel summit con l’agente si è discusso di svariati giocatori

E’ un momento particolare per la Juventus, in cui ragionare su un presente da migliorare, ma anche proiettarsi su un futuro da costruire. I bianconeri, su tutti i fronti, devono darsi da fare, per rilanciare un nuovo ciclo vincente. L’andamento stagionale, con il ritorno di Allegri, fin qui non ha dato i risultati sperati, anche se c’è ancora tempo per rimettersi in corsa.

In campionato, occorre invertire la rotta, con la zona Champions ancora lontana otto lunghezze. Il tecnico livornese attende rinforzi dal mercato, bisogna del resto mettere mano ad una rosa che ha dimostrato più di qualche lacuna. Anche per questo si ragiona sul futuro di chi è in squadra e potrebbe lasciare, o su chi potrebbe arrivare. E quando a Torino arriva qualcuno come Mino Raiola, qualcosa bolle in pentola di sicuro.

Calciomercato Juventus, Raiola a cena con Nedved: discorsi aperti, gli scenari

Il super agente è spesso impegnato in autentici tour de force con incontri che si susseguono rapidamente. Se nel pomeriggio di ieri era a Barcellona a incontrare Laporte, in serata era a Torino, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, dove ha visto il vicepresidente Pavel Nedved a cena. Inevitabile che il discorso sia finito sui tre giocatori juventini di cui Raiola ha la rappresentanza. Futuro tutto da definire per i vari de Ligt, Kean e Pellegrini, per varie ragioni. L’olandese è un pezzo pregiatissimo, le richieste per lui non mancano e la situazione finanziaria della Juventus potrebbe, alla lunga, anche richiedere un sacrificio importante. Per quanto riguarda l’attaccante e l’esterno, devono guadagnarsi la conferma. Il bomber ha un rendimento fin qui troppo a singhiozzo, il giovane laterale mancino sta provando a farsi notare, ma chissà se basterà.

In entrata, Raiola continua a flirtare con la Juventus, e non solo, per due olandesi di grande talento: il centrocampista Gravenberch dell’Ajax e il terzino Wijndal dell’Az Alkmaar. Nomi che possono tornare a breve d’attualità, Torino sarà uno dei crocevia delle prossime finestre di mercato.