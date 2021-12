Calciomercato, agente a Torino: accordo totale con la Juventus

Grandi manovre di mercato per la Juventus, i bianconeri accolgono l’agente per un accordo totale: annuncio ormai vicino

La Juventus sta entrando nella fase cruciale della sua stagione. In Europa, il sorteggio degli ottavi di Champions League ha regalato il Villarreal, avversario scorbutico ma non insormontabile. A patto di cambiare decisamente marcia da qui a febbraio.

I bianconeri sono attesi da giorni e settimane molto importanti. In campionato, sarà fondamentale vincere le ultime due gare del girone d’andata, per presentarsi allo scontro diretto con il Napoli, alla prima del nuovo anno, con la possibilità concreta di accorciare le distanze e riaprire i discorsi per la zona Champions. Allegri vuole una inversione di tendenza dai suoi ma attende anche segnali importanti dalla società. Il club è pronto a intervenire sul mercato per un paio di innesti di qualità e quantità, Cherubini prepara già le grandi manovre. Con la prima buona notizia che sta già per arrivare, una sorta di regalo di Natale per tutto l’ambiente juventino.

Juventus, rinnovo Dybala: ormai ci siamo, ecco quando arriverà l’annuncio

Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, è sbarcato a Torino. Si sta per chiudere la lunghissima telenovela legata al rinnovo della ‘Joya’. Calciomercato.it vi ha raccontato già da tempo l’intesa tra la Juventus e Dybala esistente da tempo. Il lungo tira e molla ha visto cambiare l’inerzia con il ritorno in panchina di Allegri, un tecnico che punta con decisione sull’argentino. E così, dal rischio di un addio a zero, si è passati a buoni propositi e un accordo sul nuovo contratto ormai solo da ratificare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via a gennaio: annuncio improvviso dell’agente

I termini sono noti, 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus che diventeranno ‘fissi’ al raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra, fino al 2026. L’annuncio arriverà prima di Natale e nel più breve tempo possibile. Antun non vedrà subito la dirigenza della Juventus, dovendo sbrigare prima alcune questioni burocratiche, ma è ormai tutto fatto e si attende soltanto l’ufficialità del prolungamento del matrimonio tra la Juventus e Dybala.