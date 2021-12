Sorteggio Champions League, che incubi per Juventus e Inter

Si terrà oggi a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: le possibili avversarie di Inter e Juventus

Juventus prima, Inter seconda. Questi i verdetti della fase a gironi della Champions League: oggi previsto il sorteggio degli ottavi di finale e per le due italiane non mancano le insidie. I bianconeri potranno affrontare le seconde classificate, Inter esclusa, mentre Inzaghi dovrà vedersela con le squadre che hanno terminato al primo posto. In entrambi i casi non mancano vere e proprie corazzate, scopriamole insieme.

Queste le possibili avversarie della Juventus: Atletico Madrid, Benfica, Psg, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal. E’ chiaro che Allegri spera di non pescare il Paris Saint-Germain, indicato come tra le favorite per la vittoria finale, così come l’Atletico Madrid, nonostante le difficoltà di questa prima parte di stagione. Incrocio più morbido potrebbe essere con il Salisburgo, sorpresa della prima fase Champions.

Le avversarie dell’Inter invece usciranno tra queste squadre: Ajax, Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Ovviamente per i nerazzurri le insidie sono molte di più e sicuramente un sorteggio fortunato sarebbe quello che metterebbe davanti ad Inzaghi Ajax o Lille.

Sorteggi Champions per Inter e Juventus: il regolamento

Il regolamento del sorteggio prevede pochi paletti: non si potranno incrociare squadre della stessa nazione o provenienti dallo stesso girone.

Le sedici compagini qualificate saranno divise in teste di serie (le prime classificate) e non teste di serie (seconde dei gironi): le prime giocheranno il ritorno in casa. Gli ottavi si disputeranno a febbraio (andata 15-16-22-23) e marzo (ritorno: 8-9-15-16) con una novità: non ci sarà più la regola del gol in trasferta che vale doppio. Queste le regole che governeranno il sorteggio che tra qualche ora si terrà a Nyon.

Le sedici squadre qualificate divise in fasce:

Teste di serie: Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid

Non teste di Serie: Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salisburgo, Sporting Lisbona, Villarreal

Sorteggio Champions: dove vederlo in tv

Il sorteggio Champions sarà visibile su Canale 20 e su Sky Sport 24. Appuntamento alle 12: Inter e Juventus sono pronte a conoscere le loro avversarie: sarà incubo o meno?