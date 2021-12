Serie A, Inter schiacciasassi: poker al Cagliari e primato in classifica

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Inter-Cagliari. Successo schiacciante dei nerazzurri di Inzaghi

Serata da non fallire per l’Inter dopo i passi falsi tra ieri e oggi di Milan e Napoli. I rossoneri hanno infatti pareggiato ad Udine, mentre gli azzurri di Spalletti hanno ceduto il passo all’Empoli in casa, lasciando quindi una ghiotta chance alla squadra di Inzaghi di allungare da sola in testa alla classifica.

La notte di San Siro contro il Cagliari si mette ben presto sui binari giusti, con il gol di testa di Lautaro Martinez alla mezz’ora su corner perfetto di Calhanoglu. Lo stesso argentino fallisce poi il raddoppio in chiusura di frazione su calcio di rigore, in virtù di una grande risposta di Cragno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la vendetta di Conte | Lo porta via per 25 milioni

Inter-Cagliari, nerazzurri indomabili: Lautaro e Calhanoglu show

Ad inizio ripresa arriva un ulteriore cambio di marcia da parte della truppa di Inzaghi che in rapida successione chiude i conti prima con Alexis Sanchez, che tramuta in rete un bel assist di Barella, e poi con un gol straordinario di Calhanoglu, seguito poco dopo dal poker di Lautaro Martinez che fa calare il sipario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rescissione immediata | Nuovo club già trovato

Nel finale tanta gestione e diverse occasioni per arrotondare ulteriormente il punteggio per la compagine meneghina che incamera tre punti pesanti nella corsa scudetto. L’Inter veleggia infatti al primo posto davanti al Milan.

Inter-Cagliari 4-0, il tabellino

RETI: 28′ Lautaro 50′ Sanchez 66′ Calhanoglu 68′ Lautaro

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (72′ Dimarco), Barella, Brozovic (72′ Dimarco), Calhanoglu (76′ Sensi), Perisic (81′ Zanotti); Sanchez, Lautaro (72′ Satriano). All. Inzaghi.