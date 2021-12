Calciomercato Inter, la vendetta di Conte | Lo porta via per 25 milioni

L’Inter ha superato Antonio Conte affidandosi ad Inzaghi, il tecnico salentino si vendica: scippo da 25 milioni

Sembrava tutto finito con l’addio di Antonio Conte, un copione già visto: una corazzata vincente che si sgretola piano piano. E, invece, Beppe Marotta ha tirato fuori il coniglio dal cilindro.

La soluzione a tutti i problemi si chiama Simone Inzaghi. Il tecnico romagnolo è arrivato in punta di piedi a Milano, prendendosi la squadra e dando un nuovo spirito ai nerazzurri. L’impianto tattico è rimasto quello di Conte, ma l’atteggiamento ed il gioco dell’Inter è completamente differente. Le strade del club meneghino e del tecnico salentino, però, potrebbero incrociarsi di nuovo: il grande ex sarebbe pronto ad un nuovo sgarbo, questa volta in chiave mercato.

Calciomercato Inter, si complica la pista Bremer | Se lo porta via Conte

A volte ritornano e alcune volte rivedersi non fa piacere. Ed è proprio quello che potrebbe succedere tra l’Inter e Antonio Conte. Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk.com’, il Tottenham starebbe preparando un’offerta da 25 milioni di euro per Gleison Bremer. Il brasiliano del Torino è uno dei grandi obiettivi del club meneghino per la prossima estate: il centrale a cui affidare la difesa nei prossimi anni, affiancandogli Skriniar e Bastoni. L’inserimento degli ‘Spurs’, però, potrebbe complicare tremendamente i piani di Ausilio e Marotta.

Non c’è solamente l’Inter tra le squadre interessate a Bremer in Serie A, ma anche Milan e Juventus guardano all’ex Atletico Mineiro con crescente desiderio. Riuscire ad arrivare al gioiello granata è ormai diventata un’autentica impresa: a sorridere è Urbano Cairo, pronto a monetizzare al massimo con un’asta di mercato. Dalla Premier League, poi, anche il Chelsea si sarebbe inserita nella corsa a Bremer. Insomma, tutti vogliono il brasiliano del Torino e Antonio Conte non sarà da meno.