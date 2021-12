Tuchel si vendica subito | Game over Juventus e Milan

Dopo aver perso il primo posto del girone di Champions League, Tuchel sarebbe pronto a vendicarsi sul mercato: assalto al difensore

I campioni d’Europa in carica, dopo essersi imposti con un pesante 4-0 sulla Juventus, hanno sbagliato l’ultima partita del girone e hanno regalato il primo posto alla ‘Vecchia Signora’.

Arrivare secondi in questa Champions League può significare un ottavo di finale di altissima difficoltà: lo sa bene Thomas Tuchel, che vorrà presentare il proprio Chelsea al meglio della forma per la prima gara ad eliminazione diretta. Dopo aver fatto un regalo ai bianconeri, però, i ‘Blues’ potrebbero vendicarsi sul mercato: il club londinese parte all’assalto del centrale difensivo.

VEDI ANCHE >>>VIDEO CM.IT | Juventus, ALLEGRI e PIRLO a Confronto: I Numeri Parlano CHIARO!

Calciomercato Juventus, Tuchel vuole Bremer | Bruciate anche Milan e Inter

I difensori sono merce rara, quelli in grado di fare la differenza si contano sulle dita di una mano. Tra questi, in Serie A, si sta elevando Gleison Bremer: il brasiliano del Torino sta disputando un’altra stagione con numeri clamorosi ed ha catturato le attenzione di tutti i grandi club italiani e non solo. Juventus, Milan e Inter hanno in comune la ricerca di un difensore a cui affidare il proprio futuro ed il classe ’97 granata è il primo nome sulla lista, il pericolo più grande è rappresentato dalla concorrenza estera.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, anche il Chelsea sarebbe entrato nella corsa a Gleison Bremer. I ‘Blues’ dietro a fine stagione perderanno Rudiger, Christensen e Thiago Silva: acquistare un grande centrale è una delle priorità imposte da Thomas Tuchel e l’ex Atletico Mineiro sarebbe tra i profili più graditi. L’inserimento del club londinese potrebbe mettere in seria difficoltà le italiane, anche perché Cairo potrebbe guardare con maggior interesse ad una cessione oltre i confini italici. Bremer continua a brillare e rischia anche di allontanarsi sempre di più dalla Serie A.