Milan, c’è l’offerta per il sostituto di Kjaer

Milan a caccia del sostituto di Kjaer dopo il grave infortunio del difensore danese: presentata l’offerta

Nonostante l’uscita dalla Champions League e dall’Europa, il Milan potrebbe comunque intervenire sul mercato per trovare un sostituto di Simon Kjaer. Il danese si è gravemente infortunato nella partita contro il Genoa e resterà indisponibile per il resto della stagione, visto che il suo rientro è stimato tra sei mesi. Il ko di Kjaer potrebbe dunque portare il club rossonero ad investire sul mercato per un nuovo difensore.

Al momento sono diversi i nomi accostati al club meneghino. Nel mirino ci sono profili più esperti e occasioni di mercato che potrebbero arrivare in prestito. Una delle varie occasioni potrebbe chiamarsi Andreas Christensen. Il difensore centrale danese, in forza al Chelsea, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e potrebbe dunque liberarsi di fronte ad un minimo indennizzo nel corso di questo mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, offerta per Christensen

25 anni, ma già tanta esperienza internazionale accumulata grazie alle prestazioni con Borussia Moenchengladbach, Chelsea e nazionale danese, Christensen potrebbe essere davvero il profilo giusto per la retroguardia rossonera. Il giocatore ha fino ad ora disputato 16 presenze complessive in stagione, ma non è una prima scelta della difesa di Tuchel. Per questo, oltre che per il fatto del contratto in scadenza, Christensen stuzzica e non poco la dirigenza rossonera, che ha tra l’altro eccellenti rapporti con la società inglese, come testimoniano gli acquisti di Tomori e Bakayoko nelle scorse sessioni di mercato.

E secondo quanto riferito dal giornalista Rudy Galetti, il Milan avrebbe già parlato con l’agente e offerto 4 milioni di euro al giocatore. Un ruolo importante lo starebbe svolgendo anche Simon Kjaer, che avrebbe parlato con il suo compagno di nazionale per cercare di convincerlo a sposare il progetto rossonero. D’altro canto però il Chelsea spera che il giocatore possa rinnovare il proprio contratto. Il club inglese sarebbe infatti molto fiducioso per il fatto che il difensore possa prolungare la propria permanenza in terra londinese.