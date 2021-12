Udinese-Milan, niente conferenza per Pioli: ecco il motivo

Stefano Pioli non parlerà quest’oggi ai giornalisti. La consueta conferenza stampa della vigila, in vista del match contro l’Udinese, è stata annullata. Ecco il motivo

Niente conferenza stampa per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan avrebbe dovuto parlare ai giornalisti nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14.00, per presentare la sfida, in programma domani contro l’Udinese.

Come comunicato dal club rossonero la consueta conferenza della vigilia del mister è stata annullata per via di una leggera sindrome influenzale. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalle coppe europee, il Milan domani andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A.