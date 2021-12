Calciomercato, preaccordo con la Juventus: Milan e Inter tagliate fuori

La Juventus accelera le pratiche per l’acquisto di un calciatore a parametro zero: pre accordo già a gennaio, sorpasso a Inter e Milan

Se in campionato la Juventus ha ampiamente deluso le aspettative, con la squadra piazzata solo al quinto posto lontana ben 10 punti dal quarto occupato dall’Atalanta, in Champions League la situazione è completamente diversa. I bianconeri sono riusciti in un’impresa che nessuno si sarebbe aspettato prima dell’ultimo turno dei gironi.

Specialmente dopo il crollo totale del gruppo a Stamford Bridge contro il Chelsea campione in carica, che aveva letteralmente spazzato via gli uomini di Allegri 4-0 effettuando il sorpasso in classifica. Ma nella serata di ieri è arrivata la grande sorpresa. Passo falso dei ‘Blues’, che non vanno oltre al pareggio contro il modesto Zenit. La Juve ne approfitta, battendo il Malmo di corto muso e prendendosi definitivamente il primo posto. Ora si penserà con più serenità e soprattutto entusiasmo al campionato, dove ad attendere Dybala e compagni ci saranno impegni sulla carta assolutamente agevoli prima della sosta. Nell’ordine Venezia, Bologna e Cagliari, squadre non troppo ostiche (ovviamente da non sottovalutare). Nel frattempo, la società intensifica il lavoro in sede di calciomercato e pare accelerare le pratiche per un colpo a zero, creando problemi a Inter e Milan.

Preaccordo con la Juventus a gennaio: sorpasso a Inter Milan

La Juventus avrà bisogno di rinforzare la propria intervenendo praticamente su tutti i reparti. In particolare, la dirigenza starebbe pianificando un ringiovanimento della retroguardia, vista la folta presenza di giocatori ultratrentenni. A questo proposito, interessa molto il profilo di Andreas Christensen, centrale danese classe ’96. Il rinnovo col Chelsea stenta ad arrivare, perciò le probabilità che il giocatore possa lasciare a zero a giugno non sono basse.

Anche le cugine milanesi sarebbero interessate. L’Inter cerca una pedina in quel ruolo vista la panchina non ottimale e il Milan si guarda attorno considerando la situazione Romagnoli. Per battere la pericolosa concorrenza, come riferisce ‘calciomercatonews.com’, la Vecchia Signora sembra puntare ad un preaccordo con l’ex Borussia Monchengladbach già nelle prime settimane di gennaio. Una mossa che può rivelarsi vincente.