Decisione UFFICIALE dell’UEFA: altro rinvio, non si gioca nemmeno oggi

Era nell’aria, ma ora è arrivata la decisione ufficiale della UEFA: annullata la partita di Conference League per focolaio Covid

L’ultimo turno della fase a gironi delle competizioni europee si sta rivelando più complicato del previsto: dopo quanto successo a Bergamo, nuovo rinvio della Uefa.

Ieri sera non è arrivato solamente il rinvio di Atalanta-Villarreal causa neve, ma anche il comunicato del Tottenham riguardo al focolaio Covid all’interno del gruppo squadra: gli ‘Spurs’ avevano annunciato che la sfida di Conference League in programma questa sera contro il Rennes non si sarebbe giocata. Il club transalpino, però, aveva contestato il comunicato dei londinesi perché non c’era il numero di positivi richiesto dal regolamento per il rinvio. Tutto era passato, quindi, nelle mani della Uefa che questa mattina ha confermato il rinvio della partita: come riportato da ‘Sky UK’ sono otto i giocatori della prima squadra e cinque i membri dello staff del Tottenham risultati positivi al Covid-19.