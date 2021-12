UFFICIALE | Focolaio Covid, rinviato il match di Europa League

E’ arrivato l’annuncio del club: focolaio Covid con diversi casi, rinviato il match di Europa League e chiuso il centro sportivo

Non si giocherà il match di Europa League in programma domani tra il Tottenham di Conte e i francesi del Rennes. Un focolaio di coronavirus con otto positivi nel gruppo inglese ha spinto la Uefa ha posticipare la partita a data da destinarsi.

Lo ha comunicato lo stesso club londinese con una nota dove si legge: “Possiamo confermare che la nostra partita casalinga valida per il gruppo Gruppo G di UEFA Europa Conference League contro il Rennes non si disputerà domani (giovedì 9 dicembre) dopo una serie di casi positivi di COVID-19 all’interno del Club”.

Lo stesso Tottenham spiega che sono ancora in corso discussioni con la Uefa per la data in cui si recupererà il match. Ma non è tutto perché gli Spurs nel comunicato spiegano che, al termine di discussioni con i rappresentanti dell’Health Security Agency, è stato deciso di chiudere l’area destinata alla prima squadra nel Centro di allenamento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio immediato | Conte accetta l’offerta

Europa League, anche per il Leicester casi Covid

Non c’è soltanto il Tottenham ad essere alle prese con una serie di casi Covid. Con la recrudescenza della pandemia in tutta Europa, il coronavirus è tornato a minacciare il mondo del calcio. Sempre in riferimento all’Europa League, la gara tra Napoli e Leicester è da attenzionare visto i casi nel gruppo squadra inglese. Sono sette i calciatori assenti nella trasferta italiana per Rodgers che ha annunciato la presenza di alcuni casi Covid tra calciatori e staff.

La squadra è comunque arrivata in Italia e la disputa del match non è in discussione, salvo – ovviamente- ulteriori casi all’interno della squadra inglese. La gara è in programma domani pomeriggio al Diego Armando Maradona e gli azzurri hanno un solo risultato per sperare di passare il turno da primi: la vittoria. Oltre ai tre punti, la squadra di Spalletti deve buttare anche uno sguardo a ciò che accade nell’altro match del girone e sperare che lo Spartak Mosca non vinca.