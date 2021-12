Calciomercato Juventus, addio immediato | Conte accetta l’offerta

La Juventus monitora il calciomercato a caccia dei profili migliori per Massimiliano Allegri. Intreccio con Antonio Conte che ha già le idee chiare

La Juventus è già al bivio per il futuro. La sensazione è che per i bianconeri sia arrivato il momento di cambiare e non poco per tornare ad ambire ai massimi trofei italiani e internazionali.

Non che la rosa bianconera non sia tra le migliori in assoluto nei nostri confini, per carità, ma sono tanti gli interpreti che hanno deluso e non sono proprio riusciti a rappresentare una certezza, sia per Andrea Pirlo che per Massimiliano Allegri, ormai da qualche mese. Basta attesa, ora è tempo di bilanci. E purtroppo non sono in positivo per troppi calciatori a disposizione, specialmente a centrocampo. Da Aaron Ramsey ad Adrien Rabiot, in tanti potrebbero cambiare aria, di fronte all’offerta giusta, ma occhio a ciò che potrebbe accadere in entrata. Almeno un grande profilo a centrocampo, la Juventus vorrebbe portarlo a casa, soprattutto se ci fossero uscite importanti sotto il profilo economico. E un nome, in particolare, potrebbe emergere per la situazione che si sta delineando in casa Tottenham.

Calciomercato Juventus, spunta Ndombele: la scelta di Conte

La scelta di Antonio Conte sembra aver risollevato, anche per il futuro, il Tottenham. Ma il suo arrivo non per tutti è stato così positivo. Ne sa qualcosa Tanguy Ndombele. Il forte centrocampista francese non starebbe reggendo i ritmi di allenamento forsennati di Conte. E si sa quanto ci tenga l’allenatore degli Spurs che ha fatto del lavoro uno dei grandi marchi di fabbrica della sua carriera.

Il calciatore già in estate poteva dire addio, ma ora, secondo quanto riporta ‘football insider’, potrebbe davvero essere arrivato al capolinea. Già a gennaio potrebbe consumarsi l’addio, a titolo definitivo, o più probabilmente in prestito. La Juventus è in primissima fila, necessitando proprio di un calciatore in quella zona di campo. L’affondo potrebbe già arrivare nelle prossime settimane, permettendo ad Allegri di avere un nome di primo piano per il suo centrocampo.