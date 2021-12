La neve mette a rischio Atalanta-Villarreal: inizio posticipato

Rischio rinvio per Atalanta-Villarreal, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions: cosa sta succedendo

AGGIORNAMENTO 21.05 – Continua a nevicare in maniera copiosa a Bergamo: l’arbitro Taylor con i due allenatori è in riunione per decidere cosa fare

AGGIORNAMENTO 20.50 – Si giocherà la partita tra Atalanta e Villarreal ma con orario posticipato: fischio d’inizio alle 21.20

Potrebbe non disputarsi questa sera Atalanta-Villarreal. Al momento si tratta di un’ipotesi ancora remota ma nei prossimi minuti l’arbitro Taylor prenderà una decisione definitiva.

Tutto nasce dalle condizioni meteo e dalla neve che da oggi cade copiosa a Bergamo: anche in questi minuti sullo stadio nerazzurro continua a nevicare anche se le condizioni del terreno di gioco restano accettabili. Il direttore di gara ha già effettuato un primo sopralluogo che ha testimoniato la possibilità di scendere in campo regolarmente ed è questo l’auspicio della Uefa. Questo però non significa che da qui alle 21 quando è previsto il fischio d’inizio le cose non cambino. Proprio per questo lo stesso Taylor ha fissato una nuova ispezione sul terreno di gioco per le 20.30: sarà allora che il fischietto inglese prenderà una decisione definitiva sulla disputa del match. In caso di rinvio, possibile che il match venga recuperato già domani, in un orario ancora da stabilire.

Atalanta-Villarreal a rischio rinvio: formazioni e classifica

In attesa della decisione di Taylor i due allenatori hanno già comunicato le formazioni ufficiali. Gasperini si affiderà, neve permettendo, a Zapata in avanti, supportato da Pessina e Ilicic.

Queste le formazioni ufficiali:

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle, Pessina, Ilicic, Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Muriel, Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Miranchuk, Lovato, Zappacosta, Pasalic, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Moi Gomez, Capoue, Parejo, Moreno, Gerard Moreno, Danjuma. In panchina: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Alcacer, Iborra, Chukwueze, Trigueros, Dia, Raba, Pena, Mandi, Pedraza. Allenatore: Unai Emery.

La situazione del girone vede il Manchester United già sicuro del primo posto con 10 punti, dietro il Villarreal con 7 e l’Atalanta con 6. Chiude lo Young Boys con 4 lunghezze. I bergamaschi per passare il turno hanno la necessità di conquistare i tre punti davanti al pubblico amico.