Napoli e Roma vincono per 3-2: Mourinho agli ottavi, Spalletti ai sedicesimi

Concluse le sfide Napoli-Leicester e Cska Sofia-Roma valide rispettivamente per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League.

Napoli-Leicester 3-2, Elmas scatenato: Spalletti ai sedicesimi per ‘colpa’ del Legia Varsavia

Sia la squadra di Spalletti che quella di Mourinho hanno conquistato i tre punti ma non il posto dei gironi che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale. Gli azzurri, che si qualificano così ai sedicesimi (‘colpa’ della vittoria dello Spartak Mosca in casa del Legia Varsavia, che a recupero inoltrato ha sbagliato un rigore), si sono imposti per 3-2 al termine di una partita che sembrava esser stata messa in discesa con l’uno-due prima della mezz’ora firmato da Ounas ed Elmas. Poi, però, ecco la rimonta inglese in poco più di cinque minuti con Evans e Dewsbury Hall. Ma a inizio ripresa ancora Elmas riporta avanti il Napoli, che stavolta tiene fino alla fine prendendosi una vittoria comunque importante anche per il morale dopo il ko casalingo con l’Atalanta.

NAPOLI-LEICESTER 3-2

4′ Ounas, 24′ e 53′ Elmas (N), 27′ Evans, 33′ Dewsbury Hall

Cska Sofia-Roma 2-3, Abraham scatenato e Mourinho agli ottavi di Conference League

3-2, in favore dei giallorossi, finisce anche la gara in Bulgaria tra Cska Sofia e Roma, avanti già al quarto d’ora grazie ad Abraham. Il raddoppio è di Mayoral poco dopo la mezz’ora, poi ancora Abraham per il tris che però non ammazza la partita. Già perché un Cska mai domo, e una Roma già negli spogliatoi, quasi accarezza il pari.

Alla fine, però, sono inutili i gol di Catakovic e Wildschut. Forse servono solo a far arrabbiare di nuovo Josè Mourinho, in ogni caso qualificato direttamente agli ottavi. E non è poco, vista la situazione in casa giallorossa.

CSKA SOFIA-ROMA 2-3

15′ e 53′ Abraham, 34′ Mayoral (R), 75′ Catakovic, 93′ Wildschut (CS)