Napoli, Giuntoli: “Tamponi Leicester? Pensiamo alla gara”

Napoli-Leicester, le parole nel pre-partita del ds azzurro Giuntoli sulla gara e sulla questione tamponi a cui si è sottoposto il club inglese

Una gara decisiva per il passaggio del turno. Il Napoli è chiamato obbligatoriamente alla vittoria al Maradona contro il Leicester per riuscire a centrare la qualificazione in Europa League. Accedere al turno successivo e da primo nel girone sarebbe fondamentale per gli azzurri, che eviterebbero così un doppio turno che intaserebbe ancora di più il calendario. Di fronte due squadre con tante assenze, gli azzurri per via degli infortuni, le ‘Foxes’ a causa del Covid.

E a riguardo c’è da ricordare come fossero arrivate dalla Asl di Napoli delle indicazioni di sottoporre il Leicester ad un nuovo tampone in giornata. Il club inglese si è attenuto al protocollo Uefa e la sessione di tamponi, inizialmente prevista per la tarda mattinata, non si è svolta. Di questo ha parlato il ds partenopeo Cristiano Giuntoli, ai microfoni di ‘Sky’ nel pre-gara: “La nostra posizione è di accettare la decisione del Leicester. Abbiamo la possibilità di qualificarci, dobbiamo solo pensare alla gara e provare a centrare la qualificazione”.

Napoli-Leicester, Giuntoli: “Ripetere le prove recenti”

Obiettivo è quello di cercare di ripetere le prestazioni recenti, mostrando di essere più forti le difficoltà: “Dobbiamo cercare di ripetere le ultime prestazioni e di centrare il risultato a differenza delle ultime gare dove questa cosa non è avvenuta. Abbiamo ritrovato calciatori nonostante le tante assenze. Da Lobotka a Malcuit a Mertens molto in forma, ci stiamo arrangiando bene nelle difficoltà, proveremo a passare il turno, è il nostro obiettivo” ha aggiunto Giuntoli. Sull’unione del gruppo e la compattezza: “La società e i dirigenti sono molto uniti ai ragazzi e all’allenatore, c’è da fare quadrato e fare i conti con le difficoltà, bisogna pensare anche da dove siamo partiti. Dobbiamo prendere spunto dalle tante cose buone che sono state fatte”.