Convocati Napoli-Leicester: UFFICIALE la decisione su Fabian e Insigne

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la decisiva sfida di Europa League contro il Leicester: la decisione su Fabian Ruiz e Insigne

Torna in campo il Napoli di Spalletti dopo la sconfitta nello scontro diretto con l’Atalanta che ha visto scivolare gli azzurri al terzo posto in Serie A dietro al Milan capolista e all’Inter di Simone Inzaghi.

Oggi, alle ore 18.45, gli azzurri ospiteranno il Leicester nell’ultima decisiva giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Spalletti è obbligata a vincere per essere sicura del passaggio del turno e deve ancora fare i conti con numerose defezioni piuttosto importanti. Oltre a Koulibaly e Osimhen, che sta comunque provando ad accelerare i tempi del rientro, anche Fabian Ruiz e Insigne sono alle prese con dei problemi fisici che li hanno già costretti a saltare il match contro l’Atalanta di Gasperini. È arrivata la decisione di Spalletti per la decisiva partita contro la squadra inglese.

Napoli, UFFICIALE: Fabian Ruiz e Insigne non convocati

È ancora emergenza per il Napoli di Spalletti anche per la sfida di oggi: oltre ai noti lungodegenti, infatti, il tecnico azzurro non recupera nemmeno Fabian Ruiz e Insigne. Entrambi non sono stati convocati e salteranno il match di Europa League. L’obiettivo è quello di recuperare i due big per la partita di domenica, in programma al Maradona contro l’Empoli di Andreazzoli. Lo staff medico procede con la massima cautela e non vuole correre rischi con il centrocampista spagnolo ed il capitano azzurro.

I due giocatori saranno valutati giorno per giorno e si attendono ora ulteriori aggiornamenti in vista del prossimo incontro con l’Empoli. Ecco la lista dei convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Leicester di Europa League:

Meret, Ospina, Boffelli, Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Vergara, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.