In casa Napoli, oggi lavoro individuale per Osimhen; le ultime dopo il grave infortunio al volto del bomber

In casa Napoli inizia il lungo percorso che porterà Osimhen a tornare in campo. Dopo

la tac che ha dato buon esito, infatti, oggi l’attaccante nigeriano è tornato a Castel Volturno per fare lavoro individuale.

Corsa ed esercizi con il pallone per l’attaccante del Napoli che si è fermato il 21 novembre contro l’Inter dopo uno scontro con Skriniar. Fratture scomposte allo zigomo e all’orbita dalla diagnosi che ha portato poi all’operazione condotta dal prof. Tartaro.

Napoli, lavoro individuale per Osimhen

Classe 1998, nella stagione in corso Osimhen ha mostrato il suo grande potenziale tra Serie A ed Europa League. Finora ha infatti realizzato già nove gol e due assist in quattordici presenze totali.

In vista della partita di domani contro il Leicester, infine, non ci sono grandi notizie per Spalletti che sta conducendo la rifinitura con tanti ragazzi della Primavera. Ha recuperato soltanto Manolas, mancheranno Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Lobotka, Insigne e Fabian Ruiz. Il capitano dei campani, Fabian e Anguissa dovrebbero rientrare domenica contro l’Empoli.