Nahitan Nandez ancora tra i nomi principali sul calciomercato, con almeno due big pronte a pensarci nuovamente

Il calciomercato di gennaio è ormai a un passo, le big di Serie A sono pronte a rinforzarsi e tanti tormentoni estivi potrebbero presto riprendere quota. Tra questi c’è senza dubbio Nahitan Nandez, stella del Cagliari che sembrava destinato all’Inter.

Inter e Napoli, il prezzo e le condizioni per Nandez a gennaio

Il centrocampista uruguaiano voleva lasciare la Sardegna e spiccare il volo alcuni mesi fa, si sentiva pronto, l’Inter sembrava davvero a un passo. Per Marotta e Inzaghi poteva essere l’innesto ideale in grado di dare il cambio a qualsiasi giocatore nella linea a cinque di centrocampo. Ma alla fine l’accordo col Cagliari non è arrivato e i nerazzurri hanno rinunciato. Su Nandez, però, il mirino è rimasto in qualche modo puntato, anche da parte del Napoli. Sono queste le squadre che a gennaio potrebbero tornare sul ‘Leon’, Giulini è disposto ad accontentare il suo giocatore ma solo a determinate condizioni. Il prezzo di partenza resta molto alto, così come la formula su cui il margine di trattativa è abbastanza breve.