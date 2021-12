CSKA Sofia-Roma, Mourinho non ci sta: “Errori inaccettabili”

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, è intervenuto ai microfoni del post partita a margine della vittoria contro il CSKA Sofia

Serata migliore per la Roma non poteva avvenire oggi. I giallorossi hanno superato 3-2 in trasferta il CSKA Sofia, ma la notizia migliore arriva dal match Zorya Luhanks-Bodo Glimt, con quest’ultimo fermato sul pareggio. I capitolini, grazia a questo risultato, passano come primi del girone e si qualificano direttamente agli ottavi di finale, risparmiandosi un ulteriore turno da disputare.

Nonostante ciò, Jose Mourinho si è mostrato abbastanza insoddisfatto nel post partita per la prestazione messa in campo. Ecco le sue parole a ‘Sky’: “Non possiamo creare questo tipo di problema per noi stessi, non è possibile avere controllo totale sul match, poi perdiamo palla, abbiamo avuto comportamenti naif. Il primo e il secondo gol subito sono errori inaccettabili, poi certo che siamo felici e ringraziamo lo Zorya. Però non è possibile stare sul 3-0 e rischiare con il 3-2″.

CSKA Sofia-Roma, Mourinho: “Borja Mayoral una delle poche cose che mi sono piaciute davvero”

BORJA MAYORAL: “È una delle poche cose che veramente mi sono piaciute. Ha avuto qualità con la palla, ha giocato molto bene tra le linee, mi è piaciuto molto. L’atteggiamento non mi sorprende, lavora sempre e la sua qualità nel gioco è una delle poche cose che ho apprezzato davvero stasera”.

SPAREGGIO: “Quanto è stato importante evitarlo? Non abbiamo la rosa per giocare tre competizioni e giocare due partite in più, per noi questo è stato molto importante. Non potevamo cancellare questa cosa, però siamo stati fortunati perché si due partite in più a febbraio non ne avremmo avuto bisogno sicuramente”.