Atalanta-Villarreal 2-3: Gasperini fuori dalla Champions League

Niente da fare per l’Atalanta, che viene battuta 2-3 dal Villarreal e fallisce l’impresa: la squadra di Gasperini è fuori dalla Champions

Tanto cuore, come al solito, per l’Atalanta, ma stavolta non è bastato. I bergamaschi vengono sconfitti 2-3 dal Villarreal e sono costretti ad abbandonare la Champions League ai gironi. La squadra di Gasperini ha tirato fuori tutte le energie nel finaledi gara, non riuscendo però a ribaltare l’ampio svantaggio.

Un risultato che condanna la ‘Dea’, piazzatasi al terzo posto davanti allo Young boys, a retrocedere in Europa League.

Atalanta-Villarreal 2-3: 3′ e 51′ Danjuma (V), 42′ Capoue (V), 71′ Malinovskyi (A), 80′ Zapata (A)