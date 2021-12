Pagelle e tabellino NAPOLI-LEICESTER 3-2 | Mago Elmas, super Petagna

Napoli-Leicester chiude il girone C di Europa League: una doppietta di Elmas determina la vittoria azzurra. Lozano ko

PAGELLE NAPOLI

Meret 5.5 – Non può nulla sul primo gol, qualche responsabilità sul secondo. Bene in uscita

Di Lorenzo 6 – Soffre Barnes, serata appannata nel primo tempo. Parte con un piglio ben diverso nella ripresa, un’ottima sovrapposizione ed un cross perfetto mettono Elmas nelle condizioni di fare il 3-2. Rischia la follia subito dopo, Maddison lo grazia. Chiude

Rrahmani 6 – In ritardo nella chiusura sull’1-2, ma vince in più di una circostanza in difficile duello con Vardy

Juan Jesus 6 – Non sempre preciso nelle chiusure nel primo tempo, stringe meglio nella ripresa ed alza il livello

Mario Rui 7 – Si propone con continuità e chiude bene su Castagne, sempre nel vivo del gioco, vive una serata europea che spiega la sua importanza: attentissimo fino alla fine

Demme 6.5 – Sempre vicino allo sviluppo della manovra, bravo a stringere il campo al Leicester in fase difensiva (78′ Manolas sv)

Zielinski 6.5 – Determina le azioni dei due gol del Napoli, gioca un calcio sempre educatissimo, con una lucidità impressionante

Ounas 7 – Il più reattivo, sblocca la gara e sterza creando problemi ai centrali inglesi, si ripete in avvio di ripresa e si esprime su alti livelli fino alla sua uscita (63′ Mertens 6.5 – Entra subito facendo da raccordo per la manovra offensiva)

Lozano 4.5 – Il peggiore del primo tempo del Napoli, chiude la sua gara in anticipo per un brutto infortunio (45′ Malcuit 6.5 – Entra con cattiveria e qualità)

Elmas 7.5 – Discontinuo nelle due fasi: trova il gol del raddoppio, ma manca anche alcune chiusure, come in occasione del 2-1. Continua l’altalena, ma si spinge verso l’alto: bellissimo il dribbling e preciso il diagonale per il 3-2

Petagna 7.5 – Lotta e sgomita come ci si aspetta da lui: bravo anche in fase difensiva. Ci mette un carattere, una grinta che merita un voto molto alto

All. Spalletti 6.5 – Ogni palla inattiva del Leicester è una potenziale occasione da gol per gli inglesi. La sfiga, poi, fa il resto con Lozano. Ma, il suo Napoli ha un carattere pazzesco, come quello del suo allenatore: e passa il turno, anche se da secondi

PAGELLE LEICESTER

Schmeichel 6 – Incolpevole sulle due reti del Napoli nel primo tempo. Salva su Ounas in avvio di ripresa, si arrende su Elmas

Castagne 5.5 – Soffre Mario Rui, si vede poco in fase offensiva, sbaglia anche sulle palle inattive

Evans 6.5 – Trova il gol che apre la strada alla rimonta, puntale nelle chiusure, ma cala la precisione alla distanza

Soyuncu 5 – Va in difficoltà con Petagna, ma anche in altre circostanze. Stesso canovaccio nella ripresa, anche su Elmas

Bertrand 6 – Trova le misure su Lozano, nella ripresa soffre molto di più Malcuit

Tielemans 5 – Si vede poco nella prima frazione. Meno ancora nella ripresa (77′ Soumarè sv)

Ndidi 6.5 – Sempre nel vivo, riesce ad entrare anche nelle azioni della rimonta inglese

Dewsbury Hall 7 – Marca Demme, trova i tempi di attacco alla porta e firma il 2-2. Nella ripresa si vede meno (89′ Albrighton sv)

Maddison 5.5 – Si muove tantissimo, ma anche con una buona dose di confusione: come quella che ci mette per sprecare da pochi metri il 3-3

Barnes 6 – Mette in difficoltà Di Lorenzo, trova diversi spunti, ma si spegne alla distanza (72′ Daka 6.5 – Entra mettendoci subito forza e qualità)

Vardy 5.5 – Duello con Rrahmani, nel primo tempo vinto dall’azzurro. Stesso canovaccio nella ripresa

All. Rodgers 5 – Troppi squarci nella sua difesa, buchi che costano i gol al passivo e la qualificazione

PAGELLA ARBITRO

Lahoz 6 – Sempre vicino all’azione, usa bene i cartellini

TABELLINO

RETI: 4′ Ounas, 24′ e 53′ Elmas, 27′ Evans, 33′ Dewsbury Hall

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (78′ Manolas), Zielinski; Ounas (63′ Mertens), Lozano (45′ Malcuit), Elmas; Petagna. All. Spalletti. A disp. Ospina, Boffelli, Politano, Costanzo, Vergara

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans (77′ Soumarè), Ndidi; Dewsbury Hall (89′ Albrighton), Maddison, Barnes (72′ Daka); Vardy. All. Rodgers. A disp. Ward, Stolarczyk, Choudhury, Thomas, Nelson, Mcateer, Ewing

ARBITRO: Mateu Lahoz (ESP)

AMMONITI: Petagna (N), Demme (N)

ESPULSI: