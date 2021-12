Ritorno immediato Pirlo | La decisione è UFFICIALE

Andrea Pirlo è ancora alla ricerca di una nuova panchina dopo quella della Juventus: arriva la decisione ufficiale del club tedesco

L’inizio della carriera da allenatore per Andrea Pirlo è stato subito importante, ovvero con l’incarico di tecnico della Juventus. Il suo primo, e unico, anno alla guida dei bianconeri non ha portato i risultati sperati, anche se un trofeo è arrivato, la Coppa Italia.

Dopo l’addio alla Juventus il tecnico di Flero ancora non ha trovato una nuova panchina su cui sedersi. L’occasione sembrava poter arrivare dal Lipsia, dove nelle scorse settimane è stato esonerato Jesse Marsch, visto un andamento sia in Bundesliga che in Champions League ben al di sotto delle aspettative. Ma anche questa volta per Pirlo la chiamata non è arrivata, il club tedesco ha scelto un altro allenatore italiano.

Lipsia, UFFICIALE l’arrivo di Tedesco: niente panchina per Pirlo

Il Lipsia dopo la sconfitta contro l’Hoffenheim ha deciso di esonerare Jesse Marsch, visto l’undicesimo posto del club tedesco in campionato e solo il terzo posto in Champions League, che significa qualificazione in Europa League.

Tra i candidati per la panchina del Lipsia sembrava potesse esserci anche Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus ancora senza squadra, ma il club tedesco ha deciso di virare su un altro tecnico italiano. Infatti in questi minuti è arrivata l’ufficialità dell’assunzione di Domenico Tedesco sulla panchina del Lipsia. Il tecnico italiano dopo l’esperienza allo Spartak Mosca torna in Bundesliga, dove ha già allenato lo Schalke. Dunque Pirlo dovrà aspettare una nuova avventura per tornare in panchina.