Calciomercato Juventus, litigio e rottura | Inter in agguato

Inter e Juventus potrebbero trovarsi ad essere rivali anche sul mercato: dopo il litigio con l’allenatore, ora il giocatore è in uscita

L’ultima giornata di Champions League ha riservato una gioia inattesa ai bianconeri, che grazie alla vittoria contro il Malmoe e allo stop del Chelsea ha raggiunto il primo posto nel girone.

Una circostanza piuttosto favorevole, considerando le squadre che hanno vinto il proprio girone di Champions: pericolo scampato per Allegri, mentre gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a sovvertire l’ordine in classifica al Bernabeu. Il Real Madrid si è imposto anche in Spagna e ha sigillato il primo posto, l’Inter si presenterà agli ottavi di finale in seconda fascia. Nerazzurri e bianconeri, prima di essere impegnati nella fase ad eliminazione della Champions League, potrebbero sfidarsi sul mercato: l’obiettivo ha rotto con l’allenatore.

Calciomercato Juventus, Digne rompe con Benitez | È sfida con l’Inter

In attesa dell’Atalanta, che oggi recupererà la partita, Juventus e Inter sono le uniche due squadre italiane che hanno raggiunto gli ottavi di finali di Champions League. Le due big potranno contare sugli introiti europei per intervenire sul mercato nella finestra invernale e uno degli obiettivi potrebbe essere comune.

Come riportato da ‘The Athletic’, Lucas Digne è stato protagonista di un litigio con Rafa Benitez e sarebbe considerato tra i partenti in casa Everton. L’esterno francese farebbe comodo sia ai bianconeri che ai nerazzurri e sfida sul mercato potrebbe essere accesa. L’ex giocatore della Roma conosce bene la Serie A e rappresenterebbe un investimento sicuro: Allegri potrebbe avere così un’alternativa valida ad Alex Sandro.

Anche Simone Inzaghi è alla ricerca di un esterno di sinistra che possa dare il cambio ad Ivan Perisic, considerando anche che il croato è in scadenza di contratto e non si è ancora parlato di rinnovo. La rottura tra Digne e Benitez potrebbe servire un interessante assist a Juventus e Inter, aprendo una finestra che meriterebbe di essere raccolta. Il ritorno del francese in Serie A potrebbe non essere così lontano.